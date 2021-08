Continental, DPD Schweiz und Futuricum setzen mit Weltrekord ein Zeichen für E-Mobilität im Transportsektor (FOTO)

Hannover / Winterthur / Buchs (ots) -- GUINNESS WORLD RECORDS(TM)-Titel für die längste gefahrene Strecke eines E-Lkwohne Zwischenladung- DPD-Futuricum-Lkw mit Continental-Bereifung schafft 1.099 Kilometer in 23StundenDer Logistikdienstleister DPD Schweiz, die E-Lkw-Marke Futuricum und derPremiumreifenhersteller Continental haben sich mit insgesamt 1.099 Kilometernden GUINNESS WORLD RECORDS(TM)-Titel für die längste gefahrene Strecke mit einemElektrolastwagen ohne Zwischenladung gesichert. Für den Rekord nutzten diePartner einen E-Lkw, der bereits seit einem halben Jahr im Lieferverkehreingesetzt wird und stellten so unter Beweis, dass nachhaltige, energie- undkosteneffiziente Elektromobilität in der Transportbranche kein Mobilitätskonzeptvon morgen, sondern bereits heute Realität auf den Straßen Europas ist.

Rekordfahrzeug mit kapazitätsstarker Batterie und effizienten ReifenFür den Rekord kam ein Futuricum-Truck zum Einsatz, der für DPD Schweiz imRegionalverkehr im Einsatz ist. "Für DPD Schweiz haben wir einen Volvo FH aufeinen E-Antrieb umgerüstet. Nun hat der 19-Tonner über 680 PS und mit einerKapazität von 680 Kilowattstunden die größte Lkw-Batterie Europas an Bord",erklärt Adrian Melliger, Geschäftsführer der Designwerk Products AG, demUnternehmen hinter der Marke Futuricum.Zudem entschieden sich die drei Partner für die auf besonders niedrigenRollwiderstand ausgelegten Continental Reifen vom Typ EfficientPro. "Durch denAufschwung der Elektromobilität ist die Bedeutung von besondersrollwiderstandsoptimierten Reifen immer stärker in den Fokus gerückt", sagtHinnerk Kaiser, Leiter der Reifenentwicklung Bus- und Lkw-Reifen beiContinental. "Unsere Lkw-Reifen bieten hohe Laufleistung sowie ausgesprochenniedrigen Rollwiderstand. Das sind die wesentlichen Eigenschaften zumwirtschaftlichen Betrieb von elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen. DerEfficientPro ist ein bewährtes Modell, das insbesondere fürLangstreckentransporte entwickelt wurde und bei dem die Reichweite und eingeringer Rollwiderstand im Vordergrund stehen."In 23 Stunden und mit 392 Runden zu 1.099 KilometerDie besten Rekordbedingungen fanden die Partner in der Nähe von Hannover auf demHochgeschwindigkeitsoval des Contidrom, der hauseigenen Teststrecke vonContinental. Es ist eine 2,8 Kilometer lange, ovale Teststrecke. Insgesamtabsolvierten zwei Fahrer in Schichten von je 4,5 Stunden insgesamt 392 Rundenmit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h, was einem realistischen