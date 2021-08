Frankfurt am Main (ots) -



- Neuausrichtung des KfW-Umweltprogramms ab dem 1. September

- Förderung von Klimaschutz-Investitionen inkl. Maßnahmen zur Anpassung an die

Folgen des Klimawandels

- KfW unterstützt naturbasierte Lösungen und grüne Infrastruktur



Das Bundesumweltministerium erweitert in Zusammenarbeit mit der KfW die

Förderung von Umwelt- und Klimaschutz-Investitionen sowie von Maßnahmen zur

Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Unternehmen, Einzelunternehmer und

Gewerbetreibende können ab dem 1. September 2021 das KfW-Umweltprogramm nicht

nur zur Finanzierung allgemeiner Umweltschutzmaßnahmen sowie von Maßnahmen zum

ressourcenschonenden und kreislauforientierten Wirtschaften ("Circular Economy")

nutzen, sondern auch für Investitionen in Maßnahmen zur Verbesserung des

Klimaschutzes und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.







aus und erweitern es, um Unternehmen noch besser bei Investitionen zur

Bewältigung der klima- und umweltpolitischen Herausforderungen und der aktuell

deutlich sichtbaren Folgen des Klimawandels zu unterstützen. Denn die Anpassung

an Hitze, Hochwasser und Dürre, die Reduzierung von Emissionen und die

Transformation zu einer sauberen, treibhausgasneutralen und ressourcenschonenden

Wirtschaft erfordern immense Investitionen. Indem wir gezielt eine grüne

Infrastruktur und naturbasierte Lösungen unterstützen - als Alternative oder

sinnvolle Ergänzung zu technischen Maßnahmen - tragen wir mit dem Umweltprogramm

zudem künftig auch zum Erhalt der Artenvielfalt bei."



Dr. Ingrid Hengster, KfW-Vorständin für das inländische Fördergeschäft: "Die

Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen führen uns vor Augen, welche

Herausforderung der Klimawandel darstellt und wie dringend notwendig die

Transformation unserer Wirtschaft ist. Dabei geht es nicht nur darum,

Belastungen des Klimas so weit wie möglich zu reduzieren. Klimaschutz bedeutet

auch Schutz vor den Folgen seines Wandels. Beides gehört zusammen. Dabei

unterstützen wir die Unternehmen in Deutschland jetzt noch stärker."



Mit dem Umweltprogramm werden insbesondere Klimaschutzmaßnahmen in

energieintensiven Branchen gefördert, die zu einer wesentlichen Reduktion von

prozessbedingten Treibhausgasemissionen führen. Zudem unterstützt das Programm

Maßnahmen, die Belastungen und Risiken infolge des Klimawandels mindern. Hierzu

zählen zum Beispiel Hitzebelastung, Beeinträchtigungen der Wassernutzung durch

zunehmende Erwärmung und vermehrte Sommertrockenheit oder Starkregen,

Sturzfluten oder Überschwemmungen, verbunden mit Risiken für Menschen, Gebäude

und Infrastrukturen. Ein Schwerpunkt der Förderung sind Vorhaben, die

naturbasierte Lösungen einsetzen und die zu einer grünen Infrastruktur

beitragen, beispielsweise durch die Begrünung von Gebäuden oder Firmengeländen

oder Maßnahmen des natürlichen Wasserrückhalts.



Weitere Informationen zum KfW-Umweltprogramm finden Sie unter:

http://www.kfw.de/240



Pressekontakt Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit:



Astrid Scharf



Pressesprecherin



Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit



Stresemannstraße 128 - 130, 10117 Berlin



Telefon: +49 (0)30 18 305-2015



Fax: +49 (0)30 18 305-2016



E-Mail: mailto:astrid.scharf@bmu.bund.de



Pressekontakt:



KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Wolfram Schweickhardt

Tel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: mailto:wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5007553

OTS: KfW





