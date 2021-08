APA setzt im Jubiläumsjahr auf Digitalstrategie und Unabhängigkeit - ANHÄNGE

--------------------------------------------------------------

75 Jahre APA - Austria Presse Agentur Informationen, Videos und Programmpu

nkte

https://apa.at/75-jahre/

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Pig: APA als "Innovations- und Digitalhub" für Medienbranche -Thiller: Vielfalt der Gesellschaft abbilden - Bruckenberger: Liberale Demokratiebraucht unabhängige Medien mehr denn jeDie APA - Austria Presse Agentur feiert am Mittwoch ihr 75-jähriges Bestehen. Am1. September 1946 wurde sie auf Initiative der Nachrichtenagenturen Reuters undAP als Genossenschaft im Eigentum österreichischer Tageszeitungen gegründet. Wiedamals wird auch im Jubiläumsjahr das Wertesystem Verlässlichkeit,Schnelligkeit, Ausgewogenheit sowie Transparenz und Unabhängigkeit hochgehalten.Eine Digitalstrategie soll den Weg in die Zukunft weisen.Kaum ein Ereignis wirkte sich seit Bestehen der APA so stark auf deren Geschickeaus wie die Coronapandemie. Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand der APA,erachtet sie als "Durchstartknopf" für die Digitalisierung. "Als redaktionellesund technologisches Infrastruktur-Unternehmen kommt der APA in dieser langandauernden Ausnahmesituation eine ganz spezifische Rolle zu: als Innovations-und Digitalhub für die Medien- und Kommunikationsindustrie in Österreich; undals Grundversorger der Medien mit 'true und unbiased news'", meinte er imGespräch mit der APA. Wie das Unternehmen diese Aufgaben bewältigt habe, macheihn stolz: "Wir haben eindrucksvoll bewiesen, dass die APA aus publizistischerSicht ein wesentliches Werkzeug der österreichischen Demokratie ist und ausunternehmerischer Sicht ein unverzichtbares Werkzeug der Medien."Auch wenn die APA als "Schweizer Messer in der Medien-Digitalisierung"prinzipiell gut aufgestellt sei, müsse man sich mit einer Digitalstrategie mitden Schwerpunkten Digital Workplace, Digital Platforms und Digital Businessweiterentwickeln, um die sich deutlich wandelnde Mediennutzung gut bewältigen zukönnen. Derzeit wolle man noch besser verstehen, wie Userinnen und User Medienim digitalen Raum nutzen. "Wesentlicher Hebel dafür kann das Thema Daten sein.Wir wollen ein gemeinsames Verständnis am Medienmarkt für das Datenthema", soPig.Alle Unter-30-Jährigen in der APA wolle man zudem mit Führungskräftenzusammenbringen, um zuzuhören und die Bedürfnisse junger Mediennutzerinnen und-nutzer zu verstehen. Denn auch wenn die APA kein Opa mit Rauschebart ist, ist