Vor 75 Jahren nahm die APA ihren Betrieb auf

--------------------------------------------------------------

75 Jahre APA Informationen, Videos und Programmpunkte

https://apa.at/75-jahre/

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Am 1. September 1946 liefen die ersten APA-Meldungen über denNachrichten-Ticker - Heute im Tagesschnitt rund 500 MeldungenVor 75 Jahren wurde die APA - Austria Presse Agentur gegründet: Am 1. September1946 nahm die Nachrichtenagentur ihren Betrieb auf. Die allererste Meldung wurdeim Wirtschaftsressort ausgegeben. Damals wurden Nachrichten noch über endloseStreifen des sogenannten Hell-Schreibers an die Medien des Landes verteilt,heute werden APA-News in "Realtime" via Computer und Smartphones verbreitet.Aus der APA wurde der führende elektronische Informationsprovider des Landes.Die Geschichte der APA-"Vorläuferinnen" begann freilich schon in der Monarchie.1849 gründete Joseph Tuvora mit der "Österreichischen Correspondenz" die ersteNachrichtenagentur in Österreich, die als privates Unternehmen dennochweitgehend unter staatlichem Einfluss stand. 1859 wurde die "ÖsterreichischeCorrespondenz" in das "k.k. Telegraphen Korrespondenz Büro" umgewandelt. DiesesKonstrukt sollte bis 1922 existieren. Die Agentur stand ebenso wie dasNachfolgeunternehmen "Amtliche Nachrichtenstelle" (ANA) unter staatlicherLeitung. Die ANA wurde in den Jahren 1938 bis 1945 in die "Zweigstelle Wien" desin Berlin ansässigen "Deutschen Nachrichten Büros" umgewandelt und fürNazi-Propagandazwecke missbraucht.1946 erfolgte auf Initiative der Alliierten die Gründung der Austria PresseAgentur als privatwirtschaftliche Genossenschaft im Eigentum der Tageszeitungen.Zur Unabhängigkeit der APA kam es damals nur auf "Druck von außen", nämlichseitens der Alliierten gemeinsam mit den Nachrichtenagenturen Reuters und AP.Die österreichische Regierung war gegen eine unabhängige Nachrichtenagentur. DieAPA ist heute eine von weltweit nur rund 20 bis 25 unabhängigenNachrichtenagenturen, der große Rest befindet sich unter staatlicher Kontrolle.Am 1. September 1946 nahm die APA im Gebäude der Wiener Börse die Arbeit auf. ZuBeginn verfügte die Agentur über eine Auslands-, eine Inlands-, eineWirtschafts- und eine Sportredaktion. Andere Themenkreise wurden zunächst"mitbehandelt". Die Kulturredaktion entstand 1957, ein eigenes Chronikressortgibt es seit 1983. Die Bildredaktion wurde 1985 ins Leben gerufen, die Grafikerblickte als eigenes Ressort 1994 das Licht der Welt.Von 1970 bis 2005 war die APA im Internationalen Pressezentrum in derGunoldstraße 14 in Wien-Döbling untergebracht. Im August 2005 erfolgte der Umzug