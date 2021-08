FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit Anfang August gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1839 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als im Tagestief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1801 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte von einer allgemeinen Dollar-Schwäche. Beobachter begründeten die Schwäche zunächst mit der guten Stimmung an den Finanzmärkten, die in Europa aber nicht anhielt. Der Dollar als sichere Alternative wurde durch den Stimmungswandel aber nicht gestützt. Auch der japanische Yen, der neben dem Dollar als Rückzugsort in unruhigen Zeiten gilt, stand weiter unter Druck. Deutliche Gewinne verzeichneten dagegen der australische und neuseeländische Dollar.