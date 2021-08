Mindset Pharma kündigt neue psychedelische 5-MeO-DMT-Analoga der nächsten Generation an, die ein deutlich verbessertes Sicherheitsprofil in präklinischen Ergebnissen zeigen

Toronto, Ontario, 31. August 2021 - Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) (OTCQB: MSSTF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet, gab heute bekannt, dass Wirkstoffe seiner Wirkstoffgruppe 4, bestehend aus DMT/5-MeO-DMT-inspirierten Analoga, in präklinischen Vergleichen eine signifikante Abnahme der serotonergen Toxizität zeigten, die eine Reihe von leichten bis lebensbedrohlichen Symptomen verursachen kann. Darüber hinaus bestätigen die Ergebnisse die früheren Ergebnisse des Unternehmens, dass die Arzneimittelkandidaten der Wirkstoffgruppe 4 im Vergleich zu 5-MeO-DMT eine überlegene Wirksamkeit zeigten.

„DMT und 5-MeO-DMT sind aufgrund ihrer kurzen Wirkdauer und hohen Potenz möglicherweise vielversprechende medizinische Psychedelika. Unsere Studien deuten jedoch darauf hin, dass serotonerge Toxizität ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen könnte, da Patienten breiter mit Psychedelika behandelt werden, was potenziell zu Bluthochdruck, Tremor, Delirium und einer Reihe anderer Symptome führen kann“, sagte James Lanthier, CEO von Mindset. „Unsere spannenden präklinischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass unsere Arzneimittelkandidaten der nächsten Generation das Potenzial haben, eine sicherere und bequemere Lösung für die klinikbasierte Therapie anzubieten.“

„In-vivo-Modelle bestätigten potenzielle Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der serotonergen Toxizität von 5-MeO-DMT, die durch eine höhere Anzahl von Fällen des 5-HT-Syndroms im Vergleich zu einigen NCE-Wirkstoffen von Mindset angezeigt wird“, erklärte Joseph Araujo, Chief Scientific Officer von Mindset. „Diese Ergebnisse deuten auf das Potenzial von 5-MeO-DMT hin, das Serotonin-Syndrom auszulösen, das eine Folge von übermäßigem Serotonin (5-HT)-Agonismus ist und zu schweren gesundheitlichen Komplikationen führen kann. Einige der Arzneimittelkandidaten von Mindset zeigten jedoch keine Anzeichen für ein Auslösen des 5-HT-Syndroms, was auf ein signifikant verbessertes Sicherheitsprofil im Vergleich zu 5-MeO-DMT hindeutet. Die Wirkstoffe der Wirkstoffgruppe 4 von Mindset können potenziell mit deutlichen Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit, Wirksamkeit und Wirkdauer im Vergleich zu 5-MeO-DMT entwickelt werden, wodurch sie sich besser für ein breiteres Indikationsspektrum eignen.“