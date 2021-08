DeFi Technologies meldet Update seines Governance-Geschäfts – gibt bekannt, dass der erste Shyft Network-Node innerhalb von zwei Monaten mehr als 300.000 Shyft-Token verdient hat

Toronto, 31. August 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF) gibt bekannt, dass der erste Shyft Network Node (Netzwerk-Knoten) innerhalb von zwei Monaten mehr als 300.000 Shyft-Token verdient hat, und rechnet damit, täglich etwa 6800 Shyft-Token oder 2.482.000 Shyft-Token pro Jahr zu erzeugen. Das Unternehmen betreibt einen Validator für das Shyft Network, eine private, semi-permissioned (halb-öffentliche) Blockchain, die entwickelt wurde, um Vertrauen, Validierung und Auffindbarkeit in öffentliche und private Ökosysteme einzubringen.

Das Shyft Network-Protokoll ist eine intraoperative, transformative Lösung, die Identitätsüberprüfung, Validierung und das Senden von Berechtigungsnachweisen und anderen Daten über mehrere verschiedene Blockchains und Netzwerke hinweg ermöglicht. Das Protokoll wurde entwickelt, um Anbietern von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (Virtual Asset Service Providers = VASPs), Brokern und Finanzinstituten dabei zu helfen, die vollständige Einhaltung der sogenannten „Travel Rule“ zu erreichen, die 2019 von der Financial Action Task Force weltweit standardisiert wurde, und die Reibungsverluste bei der Bereitstellung von technischen Compliance-Lösungen für virtuelle Vermögenswerte zu verringern.

DeFi Technologies generiert Erträge durch den Betrieb eines Nodes im Shyft Network, der das Netzwerk absichert und Transaktionen validiert. Für die Bereitstellung dieser Dienstleistung erhält DeFi Technologies die Transaktionsgebühren für das Netzwerk und die Ausgabe von Shyft Network-Token. Die Einnahmen, die durch den Betrieb dieses Nodes im Shyft-Netzwerk generiert werden, werden zur Finanzierung der Entwicklung von Produkten verwendet, die auf dem Shyft-Netzwerk aufgebaut werden, sowie für verschiedene andere Initiativen wie die Bereitstellung von Liquidität für die Märkte, die Schaffung von institutionellen Handelsprodukten und vieles mehr.

Dazu erklärte der Vorstandsvorsitzende von DeFi Technologies, Russell Starr: „Da unsere gesamte Geschäftsplattform bei Valour in Bezug auf das verwaltete Vermögen [AUM] und die Erträge weiter wächst, ist es für die Aktionäre eine fantastische Nachricht, dass unser Governance-Produkt jetzt anläuft und zu unserem bereits beträchtlichen Ertragsprofil beiträgt. Noch erfreulicher sind unsere neuen auf den Markt kommenden Produkte sowie unsere Absicht, auch ein Node-Portfolio aufzubauen. DeFi Technologies ist nach wie vor eine der wenigen Möglichkeiten für Investoren, sich in einem börsennotierten und regulierten Aktienmarkt an DeFi TVL (das auf 157 Milliarden USD angewachsen ist) zu beteiligen.“