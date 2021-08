… muss nun aber nachsetzen! Hinter der Aktie des kanadischen Silberproduzenten

… muss nun aber nachsetzen! Hinter der Aktie des kanadischen Silberproduzenten First Majestic Silver liegt bereits eine knackige Korrektur. Nach wie vor besteht die Gefahr, dass es zu einer weiteren Ausdehnung der Korrekturbewegung kommt.

Nach dem Verlust der eminent wichtigen Unterstützung um 17,5 CAD eröffnete sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 15,0 CAD. First Majestic Silver bestätigte diese wichtige Unterstützung und erholte sich daraufhin leicht. Die Aktie muss nun allerdings nachsetzen, anderenfalls könnte es noch einmal ungemütlich werden.

Die schwache Entwicklung des Silberpreises lastete maßgeblich auf der Aktie des Produzenten. Doch auch die zuletzt vorgelegten Q2-Daten fielen nicht vollends überzeugend aus. Hier gab es die ein oder andere kleinere Enttäuschung für die Marktakteure zu verkraften.

First Majestic Silver konnte den Umsatz im zweiten Quartal 2021 auf 154,1 Mio. US-Dollar steigern, nach 100,5 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021. Der Gewinn entwickelte sich ansprechend. First Majestic Silver verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 15,6 Mio. US-Dollar, nach 1,9 Mio. US-Dollar im Vorquartal (erstes Quartal 2021). In puncto Gewinn blieb First Majestic Silver etwas hinter den Markterwartungen zurück.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie in einer wichtigen Phase. Sie konnte kürzlich noch einmal die Unterstützung bei 15,0 CAD bestätigen und so eine mögliche Ausdehnung der Korrekturbewegung auf 12,5 CAD verhindern. Gleichzeitig fehlt es ihr jedoch an der notwendigen Kraft, um für Entlastung zu sorgen. Hierzu müsste der Wert deutlich über die 17,5 CAD ausbrechen.