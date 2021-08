München (ots) -



- Jeder zehnte Erstfinanzierer bei Interhyp ist über 55 Jahre alt

- Darlehen zur Anschlussfinanzierung und Kapitalbeschaffung werden häufig von

Älteren abgeschlossen

- Mitunter verlangen Banken Rentennachweise, eine höhere Tilgung oder zusätzlich

jüngere Kreditnehmer

- Ein höheres Alter bedeutet nicht automatisch höhere Zinsen - sogar das

Gegenteil kann der Fall sein



Mit 66 Jahren fängt nicht nur das Leben an, sondern kommt mitunter der Wunsch

auf, umzubauen, zu modernisieren oder eine Immobilie zu kaufen. Weil die

Menschen in Deutschland immer älter werden, spielt das Thema Kreditfähigkeit im

Alter seit Jahren eine wichtige Rolle. Knapp fünfzehn Prozent aller

Finanzierungen bei Interhyp werden von Menschen über 55 Jahre und älter

abgeschlossen. Bei Abschluss einer Erstfinanzierung ist nur jeder zehnte

Kreditnehmer 55 Jahre und älter, unter den Anschlussfinanzierern dagegen ist es

jeder fünfte. Vergleichsweise häufig schließen Ältere eine

Immobilienfinanzierung zur Kapitalbeschaffung ab. Das zeigt eine aktuelle

Auswertung der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater

Baufinanzierungen. Interhyp erklärt, worauf ältere Menschen bei der

Kreditaufnahme achten müssen - und ab wann Institute kein Geld mehr

bereitstellen.





Es gibt viele Gründe für ein Darlehen im AlterNeben dem Immobilienkauf und der Anschlussfinanzierung selbst nehmen vieleÄltere ein Darlehen auf, um ihr Objekt zu modernisieren. Der Anteil der Menschenmit 55 Jahren und älter an allen Modernisierungsdarlehen beträgt rund fünfzehnProzent. "In der Beratung beobachten wir, dass barrierefreies Wohnen eine Rollespielt", erläutert Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft bei der InterhypAG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen. Ein weitererGrund für ein Immobiliendarlehen: Liquiditätsbeschaffung. So nutzen ältereMenschen ihre abbezahlte Immobilie, um ihre Finanzsituation aufzubessern. DerAnteil der Älteren an allen Darlehen zur Kapitalbeschaffung beträgt rund 30Prozent, also im Vergleich zu ihrem Anteil an anderen Finanzierungsgründen eherviel. Bei einer Kapitalbeschaffung wird das Objekt beliehen und im Gegenzug dieKreditsumme ausgezahlt. Das Objekt dient als Sicherheit für ein im Vergleich zumKonsumentenkredit zinsgünstiges Darlehen. Mirjam Mohr: "Mit dem Geld wollenÄltere zum Beispiel Kinder unterstützen oder sich Wünsche erfüllen."Mehr Eigenkapital für eine niedrigere BeleihungAuf der Grundlage der 2018 in Kraft getretenenImmobiliar-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung prüfen Banken, dass