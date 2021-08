Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir an dieser Stelle vor genau einer Woche mit der Frage „Steht die Rally vor dem Ende?“.

Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir an dieser Stelle vor genau einer Woche mit der Frage „Steht die Rally vor dem Ende?“. Zum damaligen Zeitpunkt nahm das Industriemetall Kurs auf die markante Unterstützungszone um 4,0 US-Dollar. Ein Bruch dieser Zone hätte den bereits vollzogenen Bruch des Aufwärtstrends bestätigt und so das Chartbild massiv eingetrübt. Kupfer konnte aber noch einmal den Kopf „aus der Schlinge ziehen“.

In der betreffenden Kommentierung vom 24.08. hieß es unter anderem „[…] Die aktuelle Gemengelage spiegelt sich im Chartbild wider. Kupfer hat den steilen Aufwärtstrend, der das Handelsgeschehen in den vergangenen Monaten prägte, erst einmal verlassen. Aktuell steht die Unterstützung bei 4,0 US-Dollar im Feuer. Sollte es deutlich darunter gehen, ist Vorsicht geboten, würde sich in diesem Fall doch der Bruch des Aufwärtstrends bestätigen. Eine weitere wichtige Unterstützung ist in den Bereich von 3,7 / 3,5 US-Dollar zu verorten. Um auf der Oberseite erste Akzente zu setzen, muss Kupfer über die 4,6 US-Dollar (letztes Verlaufshoch) laufen.“

Mit einem beeindruckenden Kraftakt verhinderte das Industriemetall die Ausdehnung der Korrektur in Richtung 3,7 / 3,5 US-Dollar. Das Erreichen der 4,0 US-Dollar kreierte offenkundig neues Kaufinteresse.

Mit der Rückeroberung der 4,3 US-Dollar konnte das Industriemetall einen wichtigen Teilerfolg feiern, doch nun muss es nachsetzen. Gelingt womöglich die Rückkehr in den Aufwärtstrend? Möglicherweise werden bereits die nächsten Tage die Frage beantworten. Um dieses Vorhaben erfolgreich umzusetzen, muss es für Kupfer nun zunächst über den Bereich des letzten Verlaufshochs (4,6 US-Dollar) gehen. Auf der Unterseite gilt es weiterhin, Rücksetzer unter die 4,0 US-Dollar zu verhindern.

Kupfer profitiert aktuell unter anderem vom schwächelnden US-Dollar. Nach der Rede des US-Notenbankchefs Powell auf dem Jackson Hole Symposium scheint beim US-Dollar erst einmal die Luft raus zu sein. Das entlastet wiederum die Rohstoffe allgemein und spielt auch Kupfer in die Karten.