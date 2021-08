Lloyd Fonds wächst dynamisch weiter. Die Assets under Management legen innerhalb von zwölf Monaten um 80 Prozent auf 2 Milliarden Euro zu. Gleichzeitig zeigt sich eine gute Performance, die entsprechende Gebühren auslöst. Somit steigt der Umsatz von 6,1 Millionen Euro auf 18,2 Millionen Euro an. Netto bleiben 3,7 Millionen Euro in der Kasse.Im Gesamtjahr sollen die Assets under Management weiter zulegen, Ziel ist ein Wert von ...