FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Dienstag ihre Spitzenposition im Dax gefestigt. Am frühen Nachmittag waren sie 3,7 Prozent teurer als am Vortag und kosteten 122,70 Euro. Der deutsche Leitindex notierte leicht tiefer.

Eine Reihe positiver Nachrichten gab den Papieren des Essenslieferanten Auftrieb: So meldete die südkoreanische Tochter Woowa mit 100 Millionen Aufträgen in nur einem Monat einen Rekord. Zudem stockte die niederländische Internetholding Prosus ihren Anteil an Delivery Hero auf. Unterstützung gab schließlich auch eine Kaufempfehlung durch Alster Research. Heftigen Verlusten stehe hohes Wachstum durch Expansion gegenüber, so die Analysten.