Interra Copper schließt Bohrprogramm im Gebiet Cathedral im Konzessionsgebiet Thane ab und beginnt mit IP-Untersuchungen

31. August 2021 – Vancouver, BC – Interra Copper Corp. (CSE: IMCX) (OTCQB: IMIMF) (FRA: 3MX) („Interra” oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein erstes Diamantbohrprogramm in seinem 206 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia (BC) im traditionellen Territorium der First Nations Takla und Tsay Keh Dene abgeschlossen hat. Das Programm umfasste insgesamt 2.774 Meter in 12 Bohrlöchern.