-- Durch die offene Interoperabilität von SUSE Rancher sind Kunden flexibel bei der Auswahl ihrer Lösungen, genau passend zu ihrer Unternehmensstrategie

NÜRNBERG, Deutschland, 31. August 2021 /PRNewswire/ -- SUSE, ein weltweit führender Anbieter innovativer und zuverlässiger Open Source-Lösungen für Unternehmen, stellt heute SUSE Rancher 2.6 vor, das ab sofort auf dem Markt ist. Diese neueste Version der Open Source Kubernetes-Management-Plattform für Unternehmen – SUSE Rancher 2.6 – ist das erste wichtige Rancher Release seit der Übernahme von Rancher Labs im Dezember 2020.

„Kubernetes- und Container-Lösungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, die Umgebungen werden immer anspruchsvoller und eine Wende ist nicht in Sicht", sagt Thomas Di Giacomo, Chief Technology and Product Officer von SUSE. „SUSE Rancher ist ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und hat sich als führende Management-Technologie für Kubernetes und als Lösung in tausenden von Unternehmen bewährt. Zentraler Bestandteil des Erfolgs ist seine Offenheit und Interoperabilität. Wir stellen immer wieder fest, dass Kunden am innovativsten sind, wenn sie die freie Wahl haben genau die Produkte zu nutzen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen. So können sie ihre IT-Strategie flexibel definieren und anpassen. Mit SUSE und SUSE Rancher 2.6 sind Unternehmen imstande, ihre Infrastrukturen mit Kubernetes einfach aufzubauen, zu skalieren und zu transformieren."

SUSE Rancher 2.6 umfasst wichtige Updates für die gesamte Plattform und ermöglicht Unternehmenskunden ein effizienteres Management ihrer wachsenden Kubernetes-Umgebungen. Zu den Weiterentwicklungen gehören eine neu gestaltete Plattform mit übersichtlicher Benutzeroberfläche und verbesserten logikbasierten Workflows, das komplette Lifecycle-Management von gehosteten Kubernetes-Clustern in Microsoft AKS und Google GKE neben den bestehenden Amazon EKS-Funktionen sowie neue Funktionen für Sicherheit, Risk-Management und Compliance.