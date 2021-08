Im ersten Halbjahr wächst die EQS Group erneut dynamisch. Der Umsatz geht um 22,1 Prozent auf 22,53 Millionen Euro nach oben. Das EBITDA sinkt von 3,0 Millionen Euro auf 1,33 Millionen Euro. Dies war erwartet worden. Man investiert derzeit vermehrt in das Marketing sowie in den Vertrieb. EQS baut neue Büros in Italien und Spanien auf.Für das Gesamtjahr erwarten die Münchner ein Umsatzplus von 30 Prozent bis 40 Prozent (alt: 20 ...