MAN-Betriebsratschef tritt zurück MAN -Betriebsratschef Saki Stimoniaris, der seit 2017 auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, tritt überraschend zurück. Er verlasse am Dienstag "aus persönlichen Gründen das Unternehmen", teilte MAN am Dienstag in München mit. Der Vorstand danke ihm für …