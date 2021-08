Brent C.O. präsentiert sich in diesen Tagen überaus robust.

Brent C.O. präsentiert sich in diesen Tagen überaus robust. Die zurückliegende Konsolidierung hat dem Ölpreis aus technischer Sicht offenbar neue Kraft verliehen. Ob er diese auch in ein neues 52-Wochen-Hoch ummünzen kann, bleibt allerdings noch abzuwarten. Aber so schlecht stehen die Chancen mit Blick auf die aktuelle Gemengelage nicht…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die zuletzt bereits thematisierten Beschlüsse des OPEC+ Formats wirken noch immer nach. Die Ausdehnung der OPEC+-Förderung trifft nun auf aufkeimende Konjunktursorgen. Weiterhin setzt der robuste US-Dollar den Rohstoffmärkten gegenwärtig zu. […] Brent C.O. hat den eminent wichtigen Preisbereich von 68 / 65 US-Dollar erreicht. Sollte es für den Ölpreis nun auch noch unter die 65 US-Dollar gehen, könnte sich weiteres Momentum auf der Unterseite kreieren. Unter charttechnischen Aspekten würde in diesem Fall noch einmal der Bereich um 60 US-Dollar in den Fokus rücken. Diese wichtige Unterstützung wird gegenwärtig von der 200-Tage-Linie verstärkt. Um auf der Oberseite für erste Entlastung zu sorgen, muss Brent C.O. über die 70 US-Dollar zurückkehren.“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Brent C.O. konnte während der jüngsten Korrektur zunächst die eminent wichtige Marke von 65 US-Dollar verteidigen. Anschließend drehte der Ölpreis wieder nach oben ab und übersprang die 70er Marke. Diesen wichtigen Teilerfolg gilt es nun, aus charttechnischer Sicht weiter auszubauen. Aktuell nimmt Brent C.O. Anlauf auf den zentralen Widerstandsbereich von 75 / 77 US-Dollar.

Brent C.O. profitiert aktuell vom schwächelnden US-Dollar. Nach der Rede des US-Notenbankchefs Powell auf dem Jackson Hole Symposium scheint beim US-Dollar erst einmal die Luft raus zu sein. Das entlastet wiederum die Rohstoffe allgemein und spielt auch den Ölpreisen in die Karten.

Schauen wir noch kurz auf die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 20.08. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 20.08. mit 432,6 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang um knapp 3,0 Mio. Barrel verzeichnet. Der Markt hatte im Vorfeld mit einem leicht geringeren Rückgang im Berichtszeitraum gerechnet. Der Gesamtbestand in Höhe von 432,6 Mio. Barrel liegt weiterhin um 6 Prozent unter dem für diesen Zeitpunkt im Jahr entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Zudem gab die EIA die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 20.08. mit 11,4 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche auf einem unveränderten Niveau liegend an.

Kurzum. Brent C.O. hat Schwung aufgenommen. Der zentrale Widerstandsbereich um 75 / 77 US-Dollar kommt in Reichweite. Ein signifikanter Vorstoß über die 77 US-Dollar würde die Karten auf der Oberseite neu mischen und dem Ölpreis die Tür öffnen. Auf der Unterseite haben die 65 US-Dollar eine zentrale Bedeutung.