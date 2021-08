Zum damaligen Zeitpunkt versuchte sich der Index an einer Stabilisierung der Lage.

Unsere letzte Kommentierung (23.07.) zum Philadelphia Gold/Silver Index (kurz XAU) an dieser Stelle überschrieben wir mit „Es bleibt spannend!“. Zum damaligen Zeitpunkt versuchte sich der Index an einer Stabilisierung der Lage. Der Bereich um 130 Punkte stand hierbei im Fokus.

Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und die Situation hat sich nicht sonderlich aufgehellt; ganz im Gegenteil, denn jetzt geht es ans Eingemachte.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Die aktuelle Situation bei Gold und Silber bleibt schwierig. Mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen fällt es beiden Edelmetallen schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Das schlägt auch auf die Produzentenaktien durch. Zudem werfen die anstehenden Quartalsberichte der Produzenten bereits ihre Schatten voraus. In dieser Gemengelage sucht der Philadelphia Gold/Silver Index nach einem Boden. Die ersten zögerlichen Versuche, einen solchen im Bereich von 137 / 145 Punkten auszubilden, brachten nicht den erhofften Erfolg. Aktuell steht die zentrale Unterstützung bei 130 Punkten im Fokus. Der obere Chart zeigt deutlich, welche Relevanz dieser Bereich hat. Die Chancen, dass in diesem Bereich eine Bodenbildung gelingen kann, sind durchaus gegeben. Allerdings gilt auch, dass, wenn es darunter gehen sollte, der Philadelphia Gold/Silver Index gehörig in die Bredouille geraten könnte. […]“.

Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Lage adäquat darzustellen.

In den letzten Wochen stand der Bereich von 131 / 130 Punkten massiv unter Druck. Dem Philadelphia Gold/Silver Index wollte es nicht gelingen, in der aktuellen Gemengelage eine adäquate Erholung auf die Beine zu stellen. Der Widerstandsbereich um 145 Punkte entpuppte sich diesbezüglich als veritabler Spielverderber. Und so kam es, wie es kommen musste.

Wenige Tage vor dem Jackson Hole Symposium tauchte der Index unter die 130er Marke ab und markierte im Bereich von 125 Punkten ein neues Verlaufstief, gleichbedeutend mit einem neuen 52-Wochen-Tief. Die Rede des US-Notenbankpräsidenten Powell auf dem Jackson Hole Symposium beruhigte dann die Gemüter vor allem an den Aktienmärkten, aber auch im Edelmetallbereich. Der US-Dollar gab in einer ersten Reaktion nach, was wiederum zunächst Druck von Gold und Goldaktien nahm. Der Philadelphia Gold/Silver Index kämpfte sich infolge der Ereignisse auf dem Jackson Hole Symposium wieder in Richtung 135 Punkte vor. Eine Entlastung kam in Reichweite. Doch der Index konnte zu Wochenbeginn nicht ganz an seine robuste Vorstellung vom Freitag anknüpfen. Dem Philadelphia Gold/Silver Index gelang es sozusagen nicht, das Momentum hochzuhalten. Er kam am gestrigen Montag wieder etwas zurück.

Kurzum. Der Philadelphia Gold/Silver Index tauchte zwischenzeitlich unter die Zone 131 / 130 Punkte ab, konnte diesen Rücksetzer jedoch noch einmal kompensieren. Dennoch ist die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung beschädigt. Dem Index muss es in einem ersten Schritt nun gelingen, sich wieder oberhalb von 130 Punkten festzusetzen. Sollte es erneut unter die 130 Punkte gehen, ist Obacht geboten. Insbesondere dann, wenn es zur Ausbildung eines neuen Verlaufstiefs kommen sollte; der Index also unter die 125 Punkte abtauchen sollte. Auf der Oberseite muss es unverändert das Ziel sein, die 145 Punkte zurückzuerobern, um eine nachhaltige Entspannung der Lage herbeizuführen.