Corporate News

Plan Optik AG: Halbjahreszahlen belegen fortgesetzte Erholung

- Umsatz erreicht wieder Vorkrisenniveau

- Alle Ergebniskennzahlen im positiven Bereich

- Breite Prognosespanne wird aufgrund anhaltender Unsicherheit beibehalten

- Vollständiger Geschäftsbericht wird am 01.09.2021 veröffentlicht

Elsoff, 31.08.2021 - Die Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8) veröffentlicht heute die Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2021. Im Berichtszeitraum hat sich die bereits ab Herbst 2020 sichtbare Erholung weiter beschleunigt. Trotz der anhaltenden Covid-19-Pandemie und vereinzelter ausgebliebener Abrufe verbesserte sich der Umsatz im Berichtszeitraum um über 5% und erreichte damit wieder das Vorkrisenniveau. Besonders im Bereich Mikrofluidik normalisierte sich das Geschäft sichtbar.

"Die Märkte für Mikrosystemtechnik und Mikrofluidik haben sich in der Krise als robust erwiesen und zeigen deutliche Zeichen der Erholung. Während die Entwicklung in der Automobilindustrie als wichtigem Absatzmarkt noch schleppend verläuft, ist die Nachfrage im Verbraucherbereich oder in der Medizintechnik klar zunehmend. Die positive Gesamtentwicklung bei Plan Optik spiegelt sich auch darin wider, dass die Kurzarbeit mit dem anziehenden Geschäft zwischenzeitlich im gesamten Konzern beendet wurde. Vielmehr ist die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter ein Thema, um neue Technologien und entsprechende Entwicklungsprojekte voranzutreiben", kommentiert Michael Schilling, Vorstand des familiengeführten Mittelständlers, Lage und Aussichten des Konzerns.