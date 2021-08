Mit der Errichtung von 11.900 Wohnungen in Polen, wovon 8.200 ausschließlich zur Vermietung errichtet werden, könnte dem Konzern frisches Geld in die Kassen spülen und die Position in Polen entsprechend festigen. Der erfolgreiche Geschäftsverlauf im zweiten Quartal spiegelt sich auch im Kursverlauf der Aktie wider, seit Jahresanfang konnte der Wert um 13,2 Prozent auf rund 29,00 Euro zulegen. Ein Ende der Rallye scheint so schnell nicht in Sicht zu kommen, bietet auf der anderen Seite sogar noch attraktive Einstiegs-Chancen für mittelfristig orientierte Anleger.

Rallyefortsetzung wahrscheinlich

Obwohl in diesem Jahr bereits ein großer Zugewinn in der Aktie von TAG Immobilien vorliegt, liegen mittelfristige Ziele für das Wertpapier noch ein deutliches Stück weit höher. Kurzfristige Zielmarken können um 32,00 Euro ausgerufen werden, endgültiges Ziel für mittelfristig orientierte Anleger ist um 36,91 Euro zu finden. Da die Volatilität allerdings sehr hoch ist, sollte eine adäquate Verlustbegrenzung noch ein deutliches Stück weit weg vom aktuellen Niveau angesetzt werden. Rücksetzer unter den 50-Tage-Durchschnitt würden die Annahme einer Konsolidierung in den Bereich des EMA 200 bei 26,26 Euro bekräftigen. Darunter würde die Aktie sogar Gefahr laufen auf die aktuellen Jahrestiefs zurückzufallen.