seit: 31.08.2021

Analyst: Sebastian Weidhüner



GK in vielversprechender Ausgangslage für weiteres Wachstum

GK Software hat jüngst den H1-Bericht publiziert und die zuvor veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen bestätigt. Der ausgewiesene Wachstumskurs dürfte sich u.E. dank der vielversprechenden Wettbewerbsposition auch mittelfristig fortsetzen.



Vorläufige Zahlen bestätigt: Der Bericht zeigte keine Änderungen zu den vorab publizierten Eckwerten. Demnach erzielte GK in Q2 Erlöse von 33,9 Mio. Euro (+24,9% yoy). Skaleneffekte und fortgesetzte Maßnahmen des 2019 initiierten Effizienzverbesserungsprogrammes führten erneut zu einer überproportionalen Dynamik in der Bottom-Line (EBIT +554,3% yoy).

Digitale Transformation dürfte IT-Ausgaben erhöhen: Nachdem sich laut dem EHI Retail Institute das IT-Budget der deutschsprachigen Einzelhändler bezogen auf den Nettoumsatz zunächst sukzessive erhöhte (1,5% in 2019 vs. 1,1% in 2011), bewirkte die Corona-Pandemie temporär eine gewisse Zurückhaltung. So ergab eine HDE-Befragung im Mai, dass 59% der deutschen Einzelhändler notwendige Investitionen zunächst nicht tätigen können. GK entzog sich dieser Entwicklung durch die primäre Adressierung von weitgehend konjunkturresistenten großen Lebensmitteleinzelhändlern (LEHs), die ihren Umsatz 2020 sogar um 11,3% yoy erhöhten. Mittel- und langfristig sollte die Bedeutung von Technologieprojekten im Einzelhandel zudem stark zulegen. So gaben trotz der selektiven Budgetzurückhaltung 71% der Händler an, dass Investitionen in ihre Zukunftsfähigkeit gerade durch Corona an Wichtigkeit gewinnen. Jüngst veröffentlichte Marktstudien von Grand View Research und Research Dive unterstreichen diesen Eindruck mit erwarteten globalen Wachstumsraten bei POS-Software i.H.v. 9,5% bzw. 11,1% p.a. von 2021 bis 2028. Auch Gartner sieht in vielen Bereichen hohen Investitionsbedarf: u.a. POS-Software, Analytik, digitales Marketing, mobile Anwendungen, E-Commerce und Künstliche Intelligenz. Da GK mit seiner CLOUD4RETAIL-Plattform genau an diesen Technologien anknüpft, gehört das Unternehmen u.E. insgesamt zu den Corona-Profiteuren.



