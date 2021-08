Das Schweizer Biotech-Unternehmen AC Immune hatten wir bei 4investors in den letzten Wochen schon auf dem Schirm - unter anderem als man Ende Juli die Meldung über den Einstieg neuer Investoren, darunter die Hauptinvestoren des Covid-19-Impfstoffsentwicklers BioNTech SE, melden konnte. Am Dienstag schießt der Aktienkurs von AC Immune in den USA deutlich nach oben. Aktuelle Indikationen liegen um 11,70 Dollar nach einem gestrigen ...