Die Pharma-Sparte des Bayer-Konzerns legt ein neues klinisches Studienprogramm der abschließenden Phase III mit Elinzanetant auf. „Ziel ist es, die Wirksamkeit und Sicherheit von Elinzanetant zur Behandlung vasomotorischer Symptome in den Wechseljahren zu untersuchen”, kündigt der DAX-notierte Konzern am Dienstag an. Von Symptomen dieser Art seien 80 Prozent aller Frauen betroffen, heißt es.An der Studie sollen rund 1.300 ...