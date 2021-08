Endor AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2021 und gedämpfte Umsatz- und Ertragsentwicklung im 1. Halbjahr 2021

- Erstmalige Dividende von 4,00 Euro je Aktie

- Kapitalerhöhung aus Eigenmitteln als Voraussetzung für geplanten Aktiensplit beschlossen

- 1. Halbjahr 2021 mit einer durch weltweite Logistik-Probleme gedämpften Umsatz- und Ertragsentwicklung

Landshut, 31. August 2021 - Die Endor AG wurde auf der virtuellen Hauptversammlung 2021 von ihren Aktionären in ihrem eingeschlagenen Wachstumskurs bestätigt. Sämtliche Beschlüsse wurden mit großer Mehrheit gefasst. Erstmalig wurde auch eine Dividende beschlossen. Je Aktie werden 4,00 Euro beziehungsweise insgesamt 7,7 Mio. Euro ausgeschüttet.

Grundlage für den erstmaligen Dividendenvorschlag war die extrem erfolgreiche Entwicklung 2020. So konnte der Umsatz der Endor-Group 2020 von 38,8 Mio. Euro im Vorjahr auf 90,2 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden. Der Jahresüberschuss der Endor-Group verdreifachte sich von 4,2 Mio. Euro auf 12,4 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020. Damit waren alle Prognosen erfüllt worden. Diese Entwicklung konnte im ersten Halbjahr 2021 nicht in vollem Umfang fortgesetzt werden. Nach einem erfolgreichen ersten Quartal 2021 mit einer Umsatzverdoppelung folgte ein zweites Quartal, das stark von einer sehr eingeschränkten Lieferfähigkeit geprägt war. In Summe lag das erste Halbjahr 2021 umsatzseitig mit 35,4 Mio. Euro um zwei Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Gründe liegen insbesondere in den anhaltenden Störungen der weltweiten Logistikketten und Warenströme, was dazu führt, dass die Produkte von den Produzenten und Lieferanten aus Asien nicht oder stark verzögert in den Endor-Lagern eintreffen. Dazu kommen temporäre Verzögerungen in der Entwicklung und Anlaufschwierigkeiten in der Produktion einzelner neuer Produkte, die den täglichen Output reduzieren.