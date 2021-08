DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion Ein virtuelles Kraft-Werk - Apha Esports schließt Partnerschaft mit Cash out Gaming ab 31.08.2021 / 15:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Rahmen der Partnerschaft werden beide Unternehmen unter der Marke Cash out Gaming eine Vielzahl von E-Sport-Turnieren veranstalten und durchführen.

31. August 2021, Vancouver, BC (Kanada) - Alpha Esports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ) gibt heute die Unterzeichnung einer Partnerschaft mit Cash out Gaming bekannt, einer Plattform für E-Sport-Wettkampf-Ligen und soziales Engagement, die Gamern E-Sport-Möglichkeiten in einer ungezwungenen Atmosphäre eröffnet.

Im Rahmen der Partnerschaft wird:

- GamerzArena die exklusive Plattform für alle Online-E-Sportveranstaltungen von Cash out Gaming werden, wobei Alpha verschiedene Gaming-Turniere unter der Marke Oblivion ausrichten und betreiben wird

- Cash out Gaming seine bestehenden Beziehungen im E-Sport strategisch nutzen, um Alphas Abonnementservice GamerzArena+ zu bewerben

- Alpha mit Cash out Gaming gemeinsam Veranstaltungen und Turniere über die Nutzer und Spielerbasis beider Organisationen vermarkten

"Cash out Gaming ist eine weitere Partnerschaft, die Alpha Zugang zu einer starken Nutzerbasis von Gelegenheits- und Amateur-Gamern verschafft", so Interims-CEO Matthew Schmidt. "Das Team von Cash out Gaming hat großartige Arbeit geleistet, um eine Fangemeinde aufzubauen, und wir freuen uns darauf, für seine Organisation spannende Wettbewerbe und Turniere zu entwickeln."

"Diese Partnerschaft mit GamerzArena ist großartig und wird Cash out Gaming darin unterstützen, E-Sport für noch mehr Gamer zugänglich zu machen", fügt Jon Gleeshy, Gründer von Cash out Gaming hinzu. So könnten sie gemeinsam Gamern ein großartiges Erlebnis bieten.

Jon Gleeshy, E-Sport-Gamer und -Coach, gründete 2018 sein Unternehmen Cash Out Gaming, welches sich mittlerweile als Kulturmarke rund um Gaming und E-Sport am Markt etabliert und seitdem auch zu einer Liga für Wettkämpfe im E-Sport entwickelt hat. Diese dient dazu, die Gaming-Kultur zu fördern und das Wachstum im E-Sport einem breiten Publikum näher zu bringen. Cash out Gaming bietet Spielern derzeit Herausforderungen in den Bereichen Shooter-, Strategie-, Action- und Sport-Games sowie in anderen Genres.