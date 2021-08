Hauptversammlung: H&K-Eigentümer bestätigen Vorstandskurs Oberndorf am Neckar (ots) -



- Vorstand und Aufsichtsrat von den Aktionären mit deutlicher Mehrheit entlastet - Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 höher als im gleichen Vorjahreszeitraum

- Neue Produkte, Ausbau des Dienstleistungsbereichs und wertebasierte Absatzstrategie helfen, Erfolgskurs in den kommenden Jahren zu verstetigen

Die Aktionäre haben auf der heutigen Hauptversammlung (virtuell) Vorstand und Aufsichtsrat der H&K AG mit deutlicher Mehrheit (74,1 Prozent) für das Geschäftsjahr 2020 entlastet. Damit votierten die Eigentümer klar für den vom Vorstand eingeschlagenen Kurs, Heckler & Koch als unentbehrlichen Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Deutschland sowie in den EU- und NATO-Staaten zukunftsfähig und nachhaltig aufzustellen. "Mit unseren Produkten sind wir schon heute unverzichtbar in der Sicherheitsarchitektur freiheitlich-demokratischer Staaten", sagte Dr.-Ing. Jens Bodo Koch, Vorstandsvorsitzender der H&K AG, nach der Hauptversammlung. "Durch neue Produkte, den Ausbau unseres Dienstleistungsbereichs sowie unsere Vertriebsstrategie, die sich strikt auf sogenannte grüne Länder fokussiert, werden wir diesen Kurs in den kommenden Jahren weiter verstetigen."