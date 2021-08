- Alle 5 Tagesordnungspunkte mit breiter Mehrheit angenommen

- Ambitionierte weitere Wachstumspläne in allen Geschäftsfeldern



Hamburg, 31. August 2021.

Mit einer Präsenz von rund 60 Prozent des Grundkapitals wurden auf der virtuellen Hauptversammlung der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) alle Beschlüsse zu den 5 Tagesordnungspunkten mit Zustimmungsquoten von bis zu 99,92 Prozent gefasst.

In der Rede zur diesjährigen Hauptversammlung stellte der Vorstand der Lloyd Fonds AG den Aktionärinnen und Aktionären insbesondere die weiteren geplanten Umsetzungsschritte der Strategie 2023/25 im Geschäftssegment LLOYD FONDS LIQUID ASSETS vor, in dem die Geschäftsfelder LLOYD FONDS, LLOYD VERMÖGEN und das WealthTech LAIC gebündelt sind.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS hat sich die Lloyd Fonds AG als Spezialanbieter für aktive Alpha-Strategien mit Aktien-, Renten- und Mischfonds positioniert. Der Fokus liegt auf weiterem organischen Wachstum durch den strategischen Ausbau der Vertriebspartnerschaften. Zudem soll das Vertriebsnetzwerk erweitert und neben Österreich eine Expansion in weitere europäische Länder vorbereitet werden.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN will die Lloyd Fonds AG eine aktive Rolle in der anstehenden Konsolidierungsphase im Segment der Vermögensverwalter einnehmen. Im Fokus der Strategie steht nach der erfolgreichen Akquisition und Integration der Lange Asset & Consulting GmbH noch in diesem Jahr eine weitere Akquisition. Dabei stehen Vermögensverwalter mit einem Asset under Management-Volumen von mindestens 1,0 Mrd. EUR an verwaltetem Vermögen im Fokus. Ziel ist es, das Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN bis Ende 2024 unter den Top 5 der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland zu positionieren.