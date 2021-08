Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Neues Abkommen für Sicherheit in Textilfabriken in Bangladesch Internationale Modeketten und Gewerkschaften haben sich auf ein neues Abkommen zur Sicherheit in Textilfabriken in Bangladesch geeinigt. Das Abkommen tritt am Mittwoch in Kraft und soll mindestens zwei Jahre lang gelten, wie es in einer Mitteilung …