Great Atlantic erhält Bohrgenehmigung für Goldvorkommen Otter Brook auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiet Golden Promise, Zentral-Neufundland

VANCOUVER, British Columbia - 31. August 2021 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) gibt bekannt, dass das Unternehmen von der Regierung der Provinz Neufundland und Labrador eine Genehmigung für Kernbohrungen auf seinem Goldkonzessionsgebiet Golden Promise, genauer gesagt auf dem Goldvorkommen Otter Brook, erhalten hat. Die Genehmigung gilt für maximal 12 Bohrungen auf dem Goldvorkommen Otter Brook, das sich in der östlichen Region des Konzessionsgebiets befindet. Das Unternehmen plant, diesen Monat ein Kernbohrgerät in dieses Gebiet zu mobilisieren. Das Konzessionsgebiet Golden Promise befindet sich im Goldgürtel von Zentral-Neufundland.

Great Atlantic bestätigte die Goldmineralisierung im Goldvorkommen Otter Brook mit Gesteinsproben, die bis zu 5,75 Gramm/Tonne (g/t) Gold enthielten.

Acht von 11 Gesteinsproben (Lesesteine, verdeckte Ausbisse und Ausbisse), die das Unternehmen im Jahr 2020 aus dem Goldvorkommen Otter Brook entnommen hatte, lieferten Goldgehalte im Bereich von 0,719 bis 5,758 g/t. Eine Stichprobe aus einem Ausbiss lieferte den höchsten Wert von 5,758 g/t Gold. Das Programm 2020 wurde von einem qualifizierten Sachverständigen geleitet. Die Gesteinsproben wurden von Eastern Analytical Ltd. mittels Brandprobe und AA-Verfahren auf Gold analysiert. Eastern Analytical Ltd. ist unabhängig von Great Atlantic.

Great Atlantic wird unter das Goldvorkommen Otter Brook und entlang des projizierten Streichens bohren.

Das Konzessionsgebiet Golden Promise liegt in einer Region, in der zuletzt bedeutende Goldfunde aufhorchen ließen. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb der Exploits Subzone, die zur neufundländischen Dunnage Zone gehört. Innerhalb der Exploits Subzone verläuft das Konzessionsgebiet entlang des nord-nordwestlichen Randbereichs der Victoria Lake Supergroup (VLSG), bei der es sich um ein vulkanisch-sedimentäres Terran handelt. Die nordwestliche Randzone des Konzessionsgebiets Golden Promise verläuft proximal zu bzw. grenzt zum Teil an eine große Kollisionsgrenze (vom Format der Appalachen) und Geosutur, die unter dem Namen RIL bekannt ist. RIL bildet die Westgrenze der Exploits Subzone. Zu den jüngsten bedeutenden Goldentdeckungen innerhalb der Exploits Subzone zählen jene der Marathon Gold Corp. (TSX.MOZ) im Goldprojekt Valentine, der Sokoman Minerals Corp. (TSXV.SIC) im Goldprojekt Moosehead und der New Found Gold Corp. (TSXV.NFG) im Projekt Queensway. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Mineralisierung im Goldprojekt Valentine, im Goldprojekt Moosehead und im Projekt Queensway nicht zwingend Rückschlüsse auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Golden Promise zulässt.