Privacy Coins stechen zumeist aufgrund der hohen Anonymität bei Transaktionen hervor. Diese Eigenschaft macht sie bei vielen Krypto-Fans beliebt. Doch Moreno, ZCash und Dash zeigen ebenso Nachteile und Risiken auf.

Jüngst bezeichnete „Finanzdiva“ Katja Eckardt Monero, ZCash und Dash als „Super-Coins“ in einem Artikel der Bild. Sie traue diesen drei Coins einiges zu, da sie unter anderem beim Schutz der Privatsphäre, der Anonymität der Nutzer, punkten können. Allerdings warnte die Finanzdiva, wer sich ein Krypto-Depot zulege, müsse Aufs und Abs einkalkulieren. Wem das nichts ausmache, habe an Kryptowährungen große Freude, vorausgesetzt man gehe nicht All-In, sagte die studierte Betriebs- und Volkswirtin.

Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, sieht die Lage bei Privacy Coins als bedrohlich an. Der Krypto-Experte sagte gegenüber wallstreet:online: „Privacy Coins sind mit Vorsicht zu genießen.“ Sie seien zwar technisch brillant, aber eben wegen der Privacy-Funktionen bei Regulatoren wie der BaFin, der Bundesregierung oder dem EU-Parlament nicht gern gesehen. „Ich würde hier derzeit nicht investieren. Kommen Regulierungen, werden sie sich diese Coins vermutlich zuerst vornehmen“, so Sandner. Er bleibe weiterhin eher Traditionalist, da er Bitcoin und Ethereum favorisiere. Denn seiner Meinung nach sei es wichtig, dass die Kryptowährung auf einem funktionieren Ökosystem fußt. Eine „gute Technik allein reicht nicht aus“, so Sandner weiter.

Es gebe aber durchaus Coins neben Bitcoin und Ethereum, die er gut finde, weil diese sich in der Krypto-Szene mit ihrem System etabliert hätten und zum Teil Ansätze mitbringen würden, die an den Schwächen der Ethereum-Blockchain ansetzten. Nachteile mache er zum Beispiel bei den Transaktionsgebühren aus. Professor Sandner hat einen positiven Eindruck von Cardano, Solana, Palkadot, Uniswap, Chainlink und Polygon.

All diese Kryptowährungen finden sich in der Liste der nach Marktkapitalisierung 20 wertvollsten Kryptowährungen bei CoinMarketCap wieder. Ab Platz 20, so Sandner, würden die Chancen des Investments steigen, aber ebenso die Risiken deutlich zunehmen. Wichtig bei einem Investment in nicht so bekannte Kryptowährungen sei für ihn, dass sie bei angesehenen Krypto-Börsen wie beispielsweise Coinbase, den internen Regulierungsprozess überstanden hätten. Müsse man für ein Investment in eine Kryptowährung ins Ausland ausweichen, sollte das ein Warnzeichen sein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion