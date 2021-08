JEFFERIES stuft Compugroup Medical auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Thiel

Analysiertes Unternehmen: Compugroup Medical

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Compugroup vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Anleger würden wohl mehr für die Aktien des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters zahlen, wenn sie mehr Klarheit über dessen mittelfristige Margenambitionen hätten, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet damit, dass sich das Unternehmen bei dem Mitte September anstehenden Event entsprechende Ziele setzt, was zum Kurstreiber werden könnte./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2021 / 10:12 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2021 / 10:12 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.