Netfonds hat im Zuge des jüngst veröffentlichten H1-Berichts die von uns erwartete Guidance-Erhöhung vorgenommen. Trotz der gestiegenen Bewertung sehen wir sowohl kurz- als auch mittelfristig weitere Kurstreiber.

Dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum: Die im Vorjahresvergleich auf 18,9 Mrd. Euro (+23,5% yoy) erhöhten Assets under Administration legten den Grundstein für einen zweistelligen Anstieg bei den Brutto- (+24,3% yoy) und Nettoerlösen (+13,1% yoy). Die Umsatzdynamik wurde dabei v.a. von den Segmenten Wholesale (+21,4% yoy; Anteil: 55,6%) sowie Regulatory & Technology (+61,1%; Anteil: 36,0%) getragen. Der unterjährig stark schwankende Immobilienbereich (-33,6% yoy; Anteil: 8,4%) soll lt. Management im zweiten Halbjahr wieder an Traktion gewinnen. Wenngleich das EBITDA erneut überproportional um 118,2% yoy zulegte, verhinderte eine Einmalbelastung für den Start der finfire-Plattform im Investmentbereich i.H.v. 0,3 Mio. Euro eine noch stärkere Dynamik in der Bottom-Line.

Jahresprognose erhöht: Angesichts der erfreulichen Geschäftsentwicklung konkretisierte Netfonds wie von uns erwartet die ergebnisseitige Prognose für 2021. Das Unternehmen avisiert nunmehr ein EBITDA in der Bandbreite von 6,0 bis 7,2 Mio. Euro (zuvor: 5,5 bis 6,5 Mio. Euro; MONe: 7,1 Mio. Euro). Die aufgrund der volatilen Bruttoerlöse aussagekräftigste Profitabilitätskennzahl EBITDA/Nettoumsatz soll zwischen 17,0% und 19,5% liegen (MONe: 19,5%). Angesichts höher als von uns erwarteter Abschreibungen (+62,6% yoy in H1), die aufgrund der HGB-Bilanzierung v.a. auf den Firmenwert des Ende 2020 akquirierten GSRMaklerverbunds entfallen dürften, passen wir unsere Prognosen an.



Positiver Newsflow sollte anhalten: Auf dem Hamburger Investorentag stellte der Vorstand zuletzt die Herausgabe einer Mittelfristprognose bis 2025 in Aussicht. Im Zuge dessen dürfte das von uns prognostizierte, zweistellige Topline-Wachstum (CAGR Bruttoumsatz 2020 bis 2025e: 14,7%) sowie die Margenexpansion (EBIT-Marge 2025e: 4,2% vs. 1,3% in 2020) auch seitens des Managements gestützt werden. Der Profitabilitätszuwachs resultiert dabei z.B. aus der Transformation der Plattform-Kunden in höhermargige Geschäftsbereiche sowie dem Ausbau des Immobiliensegments. Die Wahrnehmung der Aktie soll zudem durch eine beabsichtigte Intensivierung der Kapitalmarktkommunikation gesteigert werden.



Fazit: Nach der Prognoseanhebung infolge starker Q2-Zahlen stellen die Veröffentlichung einer Mittelfristguidance sowie eine intensivierte Investorenkommunikation kurzfristig u.E. weitere Kurstreiber dar. Auch mittel- und langfristig sehen wir intakte Markttrends, die im Finanz- und Versicherungsbereich insbesondere das Wachstum von Technologieplattformen wie dem finfire-Portal begünstigen. Wir bestätigen Kaufempfehlung und Kursziel.







