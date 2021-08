…mit der Situation und würde gerne endlich mehr Daten liefern können“ so der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) -CEO Dr. Michael Müller in einem Interview Anfang letzter Woche mit dem „AnleihenFinder“.

Heute nun Neues von Eyemaxx: Nein, keine Angaben zu den 2020er Bilanzen, das wäre wahrscheinlich zu früh. Vielmehr sollen die Aktionäre in die Taschen greifen: „Der Vorstand der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94; „Eyemaxx“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Pflichtwandelanleihe aus bedingtem Kapital unter Ausnutzung der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 28. November 2016 beschlossen. Die nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibung 2021/2022 soll einen Gesamtnennwert von bis zu 4.260.000,00 Euro haben, eine Laufzeit vom 21. September 2021 bis zum 20. März 2022 und mit 5,00 Prozent p.a. verzinst werden. Soweit die Schuldverschreibungen nicht vorzeitig zurückgezahlt worden sind, erfolgt am 20. März 2022 die Pflichtwandlung in Aktien der Gesellschaft. Der für das Wandlungsverhältnis maßgebliche anfängliche Wandlungspreis beträgt 3,40 Euro je Eyemaxx-Aktie.(…)“

Und weiter „Die Aktionäre haben während der Bezugsfrist vom 3. September 2021 bis 17. September 2021 (12:00 Uhr MESZ) das Recht, für je 1.754 Aktien eine Teilschuldverschreibung zu beziehen. Der Bezugspreis für eine Teilschuldverschreibung entspricht dabei deren Nennwert.(…)“

Bezugsrecht für Altaktionäre eine Anleihe mit 5%p.a. Verzinsung (Laufzeit 6 Monate) zu zeichnen, die am Ende der Laufzeit in Aktien der Eyemaxx zu einem Kurs von 3,40 EUR zwangsgewandelt werden. Vorzeitige Rückzahlung der Anleihe ist möglich, dann ohne Zwangswandlung. Ohne Bezugsrechtshandel sollen „übrigbleibende Wandelanleihen“ privat platziert werden. Attraktiv für alle Aktionäre der Eyemaxx, die darauf vertrauen, keine weiteren wesentlichen Gewinnkorrekturen in der 2020er Bilanz der Eyemaxx mehr fürchten zu müssen. bBi Zweifeln daran, sollte man dieses „unbesicherte“ Investment genau prüfen. Noch liegt keine testierte Bilanz 2019/2020 vor. Bisher gibt es nicht einmal einen Termin für die Vorlage einer solchen Bilanz.

Was zuvor geschah

Eigentlich schien am 29.04..2021 die Unsicherheit bei Eyemaxx zu enden. Die notwendigen Zustimmungen der Anleihegläubiger konnten erreicht werden. Wenn auch um Haaresbreite – Thema erledigt. Und so gab es für Anleihegläubiger und Aktionäre wieder Perspektive. Dann wurden die für Ende Mai angekündigten Bilanzen wieder verschoben, diesmal ohne Fristnennung.