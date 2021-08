Wien - NICHT FÜR DEN VERKAUF, DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, ZUR GÄNZE ODER TEILWEISE, IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN.



Der Vorstand der Wienerberger AG (FN 77676f; die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, institutionellen Investoren bis zu 2.500.000 Stück eigene Aktien (ISIN AT0000831706), d.h. von bis zu 2,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft, im Rahmen eines beschleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahrens) und unter Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) der bestehenden Aktionäre anzubieten. Der Beschluss des Vorstands zum Ausschluss des Kaufrechts bestehender Aktionäre vom 21. Juli 2021 im Fall der Durchführung einer Veräußerung eigener Aktien, der mittels Veröffentlichung von Insiderinformationen (Adhoc Meldung) vom 21. Juli 2021 kommuniziert worden war, wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 10. August 2021 genehmigt.

Das beschleunigte Privat-Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding- Verfahren) wird umgehend gestartet. Die endgültige Anzahl der zu veräußernden eigenen Aktien sowie der Veräußerungspreis je Aktie wird vom Vorstand der Wienerberger AG festgelegt und nach Abschluss des beschleunigten Privat- Platzierungsverfahrens bekannt gegeben.



Im Rahmen eines Placement Agreements hat die Gesellschaft gegenüber dem globalen Koordinator (Sole Global Coordinator) des Accelerated Bookbuilding eine marktübliche Lock Up-Verpflichtung von 90 Tagen abgegeben, gemäß der sie sich insbesondere verpflichtet hat, während dieses Zeitraums keine Aktien oder Instrumente mit Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage zu veräußern oder auszugeben, außer der globale Koordinator stimmt dem zu.