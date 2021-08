Mega Silberressource voraus! Mexiko das Land des Silbers - Erstressource in Q1-2022 Gastautor: Swiss Resource Capital AG | 01.09.2021, 00:38 | 14 | 0 | 0 01.09.2021, 00:38 | Ressource in ca. 9 Monaten gefolgt von zügigen Vorstudien und schnellen Machbarkeitsstudien werden dieses Unternehmen in die Produktion katapultieren mit erwarteten 12 Mio. Unzen Silber Jahresproduktion! Ressource in ca. 9 Monaten gefolgt von zügigen Vorstudien und schnellen Machbarkeitsstudien werden dieses Unternehmen in die Produktion katapultieren mit erwarteten 12 Mio. Unzen Silber Jahresproduktion! Erste Projektressource in Q1 2022: Vizsla Silver gibt wieder Vollgas! Aufgrund eines erhöhten COVID-19-Risikos in der lokalen mexikanischen Gemeinde, in der Vizsla tätig ist, wurden die Bohrungen auf dem Projekt Panuco die letzten 4 Wochen ausgesetzt. Per 25. August konnten die Bohrungen mit zwei Bohrgeräten im Napoleon-Ressourcengebiet aber wieder aufgenommen werden, wobei ein Gerät lokale Step-Outs außerhalb der Napoleon-Entdeckungszone erprobt und sich das andere auf Infill-Bohrungen konzentriert. Ab dem 2. September soll dann das Bohrprogramm mit 10 Bohrgeräten wieder die volle Kapazität erreichen. Dabei konzentrieren sich die Ressourcenbohrungen bei Napoleon und Tajitos auf ein kombiniertes Ressourcenzielgebiet von etwa 1.500 Metern Länge und 350 Metern Tiefe. Ziel ist es bis Ende Q1/2022 eine erste Projektressource zu melden, die sich auf diese beiden Adern konzentriert. Quelle: Vizsla Silver Des Weiteren sind vorläufige metallurgische Tests an repräsentativen Proben von Napoleon im Gange, wozu die Testergebnisse für das 4. Quartal 2021 erwartet werden. Ebenfalls werden Explorationsbohrungen fortgesetzt, um Zonen in der Nähe der Ressourcenzielgebiete, sowie andere regionale Ziele mit hoher Priorität zu testen. Daneben bereitet sich Vizsla Silver auf grundstücksweite elektromagnetische (EM) und luftgestützte magnetische Untersuchungen Ende 2021 vor, sobald die Regenzeit beendet ist. Auch nach Ausübung der Grundstücksoptionen zum Besitz von 100 % von Panuco ist das Unternehmen mit einem Barmittelbestand von 57 Mio. C$ weiterhin sehr gut aufgestellt. Speziell dadurch, dass das aktuelle 10.000 Meter umfassende Bohrprogramm vollständig finanziert ist und kontinuierlich hervorragende Ergebnisse liefert. Die neusten Bohrergebnisse lassen von was ganz großem träumen! Step-out-Bohrungen, die sowohl die nördlichen als auch die südlichen Erweiterungen des Korridors Napoleon anvisieren, haben hochgradiges Silber und Gold in mehreren eng beieinanderliegenden Gängen durchteuft, die sich jeweils 600 m nördlich und 850 m südlich des Ressourcengebiets Napoleon befinden. Insgesamt wurde nun die Vererzung entlang 2,5 km des Napoleon Vein Corridors (Gangkorridor) durchteuft. Die wichtigsten Bohrergebnisse: Napoleon North (Papayo-Zone) Erzgang Josephine - Bohrung (NP-21-170) lieferte 1.564 Gramm pro Tonne Silberäquivalent (825 g/t Silber, 7,95 g/t Gold, 0,6 % Blei und 1,4 % Zink) über 11,4 m Bohrlänge ab 231,1 m einschließlich 20.413 g/t Silberäquivalent (11.413 g/t Silber, 100,5 g/t Gold, 3,6 % Blei und 9,9 % Zink) über 0,7 m Bohrlänge ab 234,9 m. Erzgang Napoleon - Bohrung (NP-21-170) lieferte 382 g/t AgÄq (104 g/t Silber, 1,25 g/t Gold, 2,2 % Blei und 5,0 % Zink) über 3,3 m Bohrlänge ab 163,6 m. Napoleon South (Zone Ojo de Agua) Bohrung NP-21-150 lieferte 401 g/t AgÄq (33,6 g/t Silber und 3,95 g/t Gold) über 2,90 m Bohrlänge ab 65,25 m. Bohrung NP-21-153 lieferte 697 g/t AgÄq (55,1 g/t Silber und 6,87 g/t Gold) über 1,70 m Bohrlänge ab 83,55 m. Diese Ergebnisse zeigen nicht nur das Potenzial für eine Vererzung mit sehr hohen Margen bei Panuco, sondern dienen auch dazu das Explorationsmodell und die Zielstrategie weiter zu unterstützen, während Vizsla Silver die vererzte Grundfläche bei Napoleon weiter ausdehnt. Fazit: Mexikos aggressivster Entwickler im Silbersektor, Vizsla Silver, ist viel beschäftigt und liefert regelmäßig sensationelle Ergebnisse auf seinem Silberprojekt Panuco. Das sollte auch in Zukunft so geschehen, da sich alle 10 Bohrer schon bald wieder drehen werden und wichtige Aktualisierungen der Ressourcenbohrungen bei Napoleon und Tajitos für September geplant sind. Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten. Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz. Ihr Jochen Staiger CEO Swiss Resource Capital AG



