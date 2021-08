Bei Steinhoff International steigt die Spannung: Anfang September steht für das hoch verschuldete Unternehmen, das immer noch an den Folgen eines 2017 aufgedeckten milliardenschweren Bilanzskandals leidet (wir berichteten ausführlich) und weiter existenzgefährdet ist, ein wichtiger Termin an: Ein mehr als 1,4 Milliarden Euro schwerer Vergleichsvorschlag steht zur Abstimmung an, die Versammlungen in den Niederlanden und Südafrika ...