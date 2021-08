Borussia Dortmund holt Verteidiger aus Wolfsburg

Borussia Dortmund verstärkt sich am letzten Tag der Sommertransferperiode mit einem Abwehrspieler. Der BVB holt Marin Pongracic in sein Team. Der 23jährige wird für die aktuelle Saison vom VfL Wolfsburg ausgeliehen.Pongracic ist kroatischer Nationalspieler. Er hat für Wolfsburg 21 Bundesligaspiele absolviert und dabei zwei Tore geschossen. Zuvor war der Innenverteidiger in Salzburg aktiv.BVB. Sportdirektor Michael Zorc ...