Maas auf Migrationsmission: Pakistan will keine Afghanen aufnehmen Autor: Tichys Einblick | 31.08.2021, 19:07 | 41 | 0 | 0 31.08.2021, 19:07 | Heiko Maas macht noch einmal eine große Auslandsreise. Heute war er in Pakistan, zuvor schon in anderen Nachbarländer Afghanistans. Es geht vor allem um die zu erwartenden zusätzlichen Auswanderer aus dem Taliban-regierten Land. Was Maas da wirklich erreichen will, ist unklar und paradox – wie Deutschlands Außen- und Migrationspolitik seit jeher ist. Einerseits will man, Der Beitrag Maas auf Migrationsmission: Pakistan will keine Afghanen aufnehmen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer