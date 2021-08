Kava Labs stellt Kava Swap vor

Kava Swap ist ein Cross-Chain-“Autonomous Market Making“-Protokoll (AMM), das eine effiziente und sichere Möglichkeit bietet, native Tauschtransaktionen zwischen den weltweit größten Vermögenswerten durchzuführen. Das neue Protokoll basiert auf der Kava Platform und überzeugt durch geringe Gebühren, hohe Effizienz und die Möglichkeit, hohe Renditen für die Anbieter von Liquidität zu erzielen. Kava Swap bietet sowohl Privatkunden als auch institutionellen Nutzern Zugang zu mehr als 1 Milliarde USD an On-Chain-Liquidität im Kava-Ökosystem, um Vermögenswerte effizient zu handeln, Gewinnmöglichkeiten auszubauen und Renditen zu maximieren. Das neue Produkt ist Teil des „Kava Mainnet 8“-Upgrades und wurde erfolgreich einem vollständigen Sicherheitsaudit durch CertiK unterzogen.

„Seit unserer Gründung vor vier Jahren war es die Mission von Kava Labs, ein Portfolio an dezentralen Produkten und Dienstleistungen aufzubauen, mit denen Benutzer Zugang zu allen Vorteilen von DeFi erhalten, jedoch ohne die Risiken, die auf dem aktuellen Markt bestehen“, sagte Scott Stuart, Mitbegründer und Head of Products bei Kava Labs. „Während wir unser Ökosystem weiter ausbauen, löst Kava das Versprechen ein, eine offene und skalierbare Plattform auf institutionellem Niveau zu entwickeln, die das gleiche Maß an Effizienz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bietet wie konventionelle Finanzprodukte.“

Kava Swap ist das dritte Protokoll, das auf der Kava-Plattform entwickelt wurde, und ist eine offene und berechtigungsfreie Anwendung, die von jedem, jederzeit und überall auf der Welt zugänglich ist. Kava Swap kommt zu Kava Mint, das es Nutzern ermöglicht, USDX-Stablecoin-Darlehen mit ihren Vermögenswerten als Sicherheiten aufzunehmen, und zu Kava Lend, das es Nutzern ermöglicht, durch das Anbieten und Ausleihen von Vermögenswerten auf den Geldmärkten Prämien zu verdienen. Alle drei Protokolle verfügen über kompatible Cross-Chain-Tools, gesicherte Preisfeeds sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit auf institutionellem Niveau. Darüber hinaus wird das Upgrade der Plattform auf Kava Mainnet 8 die Beteiligung von Tokeninhabern und die Governance bei allen Anwendungen auf der Kava-Plattform durch die Aktivierung von Votings für die HARD- und SWP-Tokens stärken. Dadurch erhalten Token-Investoren direkten Zugang zur Verwaltung der Kava-Plattform und des Mint-Protokolls über den KAVA-Token, des Kava-Lend-Protokolls über den HARD-Token und des Kava-Swap-Protokolls über den SWP-Token.

„Kava hat sich darauf konzentriert, den für Benutzer sichersten Weg zum Ausbau ihrer Kryptowährungsportfolios zu entwickeln“, fuhr Stuart fort. „Wir sind überzeugt, dass der Zugang zu den Vermögen schaffenden Möglichkeiten innerhalb von DeFi keine erhöhte Risikoexposition mit sich bringen muss. Unser leitendes Produktprinzip ist die Entwicklung eines DeFi-Ökosystems auf institutionellem Niveau, das die massiven Wachstumschancen auf dem Krypto-Marktplatz in einem risikoarmen Modell freisetzt, das dazu beiträgt, unseren Markt in den Mainstreambereich zu bringen.“

