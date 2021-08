Wien - NICHT FÜR DEN VERKAUF, DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, ZUR GÄNZE ODER TEILWEISE, IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN.



Der Vorstand der Wienerberger AG (FN 77676f; die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass insgesamt 2.500.000 Stück eigene Aktien (ISIN AT0000831706), d.h. 2,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft, im Rahmen eines beschleunigten Privat- Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahrens) erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert werden konnten. Der Veräußerungspreis je Aktie beträgt EUR 32,50, der Bruttoveräußerungserlös rund EUR 81,25 Millionen. Das Closing ist für den 3. September 2021 vorgesehen.



Diese Veröffentlichung ergänzt die Veröffentlichung von Insiderinformationen (Adhoc Meldung) vom 31. August 2021 betreffend den Start der Platzierung der eigenen Aktien.



Der Nettoverkaufserlös soll unter anderem zur Nutzung von Wachstumschancen im Bereich Wasser- und Energiemanagement innerhalb der Wienerberger Piping Solutions sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt werden.

Zwtl.: Rechtlicher Hinweis



Diese Veröffentlichung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung oder Freigabe, direkt oder indirekt, in den oder in die Vereinigten Staaten der Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Kanada, Australien, Südafrika, Japan oder jeder anderen Rechtsordnung bestimmt, in der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig wäre. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein, und Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung oder andere hierin erwähnte Informationen gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Länder darstellen. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der eigenen Aktien oder den Besitz oder die Verbreitung dieser Veröffentlichung in einer Rechtsordnung erlauben würden, in der ein solches Vorgehen erforderlich ist.