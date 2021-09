Kanadischer Brenner kämpft mit Scotch Whisky Association

Victoria, British Columbia (ots/PRNewswire) - Aktualisierte Situation



Im April 2021 verklagte die Scotch Whisky Association (SWA) die preisgekrönte

Destillerie Macaloney's Caledonian auf Vancouver Island. Es gab einen

öffentlichen Aufschrei und eine enorme Unterstützung durch die Medien in aller

Welt, und die Menschen haben sich zu Wort gemeldet und Macaloney gegenüber dem

SWA verteidigt.



Als Antwort auf die vielen Briefe zur Unterstützung von Macaloney, die die SWA

erhielt, schrieb die SWA zurück und erklärte sich für Verhandlungen offen . Die

Anwälte der SWA haben jedoch keine Kompromissvorschläge gemacht. Dies

widerspricht direkt den Behauptungen der SWA.





Die SWA-Anwälte fordern eine vertrauliche und unverbindliche Mediation durcheine dritte Partei. Aufgrund des vertraulichen Charakters dieser erzwungenenMediation hat die Öffentlichkeit keine Möglichkeit herauszufinden, ob die SWAdieses Verfahren in gutem Glauben eingeleitet hat oder ob es eine Taktik ist, umMacaloneys Prozesskosten in die Höhe zu treiben. Angesichts derwidersprüchlichen Erklärungen und Handlungen der SWA bis zu diesem Zeitpunkt istMacaloney's misstrauisch gegenüber den Absichten der SWA.Hintergrund - SWAs Geschichte der StrafklagenDie Scotch Whisky Association ist seit jeher gegen kleine handwerklicheBrennereien vorgegangen, die ihr familiäres oder lokales schottischesDiaspora-Erbe zelebrieren wollen, darunter die Glenora Distillery in Nova Scotia(siehe unten), und gegen andere in der ganzen Welt mit der Drohung, sie inlangwierige, kostspielige Gerichtsverfahren zu verwickeln.In der Vergangenheit gab es die folgenden internationalen Rechtsstreitigkeiten:- In den USA gehören dazu Glen Fargo Whiskey ND, Virginia Distillery VA und GlenMacDonald Distillery WA.- In Deutschland gehörte dazu auch Glen Buchenbach, wobei der Richteranscheinend übersehen hat, dass Glen ursprünglich ein irisches Wort ist, dasvon den Schotten und Kanadiern übernommen wurde und nicht nur in Schottlandvorkommt. So gibt es zum Beispiel Glendalough Whiskey in Irland und GlenBreton in Kanada.- Die SWA-Klage gegen Glen Breton Whisky wurde von dem niederländischenWhisky-Autor Johannes van den Heuvel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3275191-1&h=2933775388&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3275191-1%26h%3D2565249449%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.malt-whisky-madness.com%252Fmaltmadness%252Fwhisky%252Fmalt-maniacs%252Fmm111.html%252309-01%26a%3Dby%2BDutch%2Bwhisky%2Bwriter%2BJohannes%2Bvan%2Bden%2BHeuvel&a=+von+dem+niederl%C3%A4ndischen+Whisky-Autor+Johannes+van+den+Heuvel) treffend undpointiert kommentiert.- Auch die Brasserie de Bercloux wurde von den SWA-Anwälten wegen ihrer