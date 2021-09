Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Der TE-Wecker am 01. September 2021 Die Themen im TE Wecker: Wie geht es weiter in Afghanistan? Wohin sollen die ausgeflogenen Afghanen? Polen will Notstandsbereich an seinen Grenzen. Lokführer streiken wieder. Soll an sächsischen Schulen gegendert werden? Der Beitrag Der TE-Wecker am …