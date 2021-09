Patient Safety Movement Foundation fordert Maßnahmen im Vorfeld der zweiten jährlichen Veranstaltung #UniteForSafeCare

Die zweite jährliche #UniteForSafeCare-Veranstaltung ist für Freitag, 17. September, in Verbindung mit dem Welttag der Patientensicherheit geplant. Die Veranstaltung wird von der Patient Safety Movement Foundation (PSMF) organisiert und gemeinsam mit der Leapfrog Group einberufen, um weltweit auf die mangelnde Sicherheit im Gesundheitswesen und die Tatsache aufmerksam zu machen, dass jedes Jahr mehr als drei Millionen Menschen an den Folgen einer unsicheren medizinischen Versorgung sterben. An der Veranstaltung wird dem Thema nachgegangen, wie die Öffentlichkeit und andere Interessengruppen eine hohe Zuverlässigkeit im Gesundheitswesen fördern können. Auch das Motto der Weltgesundheitsorganisation für 2021, die „sichere Versorgung von Müttern und Neugeborenen“, kommt zur Sprache.

Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung wird die Führung der Patient Safety Movement Foundation sowohl an der Ost- als auch an der Westküste der USA Demonstrationen zu Ehren des Welttags der Patientensicherheit koordinieren. Der CEO der Patient Safety Movement Foundation, Dr. David B. Mayer, wird seinen im Februar 2020 begonnenen Marsch fortsetzen, um das Bewusstsein für die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern im Gesundheitswesen zu schärfen. Er hat bisher bereits über 3400 Meilen zurückgelegt und wurde in über 30 Staaten von Familien begleitet, die von Patientenschäden betroffen waren. Der diesjährige Marsch beginnt am 11. September, um zum 20. Jahrestag der Terroranschläge der dabei verlorenen und betroffenen Menschenleben zu gedenken, und beginnt in Gettysburg (Pennsylvania). Gettysburg wurde aufgrund seiner starken visuellen Darstellung der während des amerikanischen Bürgerkriegs verlorenen Leben als Ausgangspunkt gewählt, die parallel zu den Leben stehen, die jeden Tag durch unsichere Versorgung verloren gehen. Der Marsch endet vor dem Weißen Haus mit einem Aufruf zum Handeln, bevor es weiter zum Capitol Hill geht.

„Über 8220 Menschen sterben täglich in Krankenhäusern weltweit an unsicherer medizinischer Versorgung – das sind sechs Menschen pro Minute – und die Pandemie erschwert die Bereitstellung einer sicheren medizinischen Versorgung noch mehr“, sagte Mayer. „Diese jährliche Veranstaltung ermöglicht es uns, die Gemeinschaft und Interessengruppen zusammenzubringen, um das Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen und für Veränderungen einzutreten, damit keine vermeidbaren Todesfälle zur Realität werden.“