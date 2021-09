NEW YORK/PARIS (dpa-AFX) - Die Fusion von Fiat Chrysler und PSA am Anfang des Jahres dürfte von der Aufnahme des so entstandenen Autokonzerns Stellantis in den EuroStoxx 50 gekrönt werden. Zudem klopft mit der spanischen Großbank BBVA eine alte Bekannte an die Tür zum Leitindex der Eurozone. Für beide Unternehmen sehen die Experten der US-Bank JPMorgan, der französischen Societe Generale (SocGen) und auch der Commerzbank sehr gute Chancen für eine Aufnahme im September. Die Deutsche Post gilt zugleich als wahrscheinliche Neuaufnahme in den Stoxx Europe 50 .

Ausscheiden aus dem EuroStoxx dürften nach den aktuellsten Berechnungen der Commerzbank sowie von JPMorgan ziemlich sicher der Versorger Engie sowie der Buchungssystemanbieter Amadeus IT , den die Corona-Krise schwer erschüttert hat.