FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Leichter, flexibler und vor allem mit Elektroantrieb: Nach coronabedingter Pause im vergangenen Jahr zeigt die Messe Eurobike in Friedrichshafen von Mittwoch (9.00 Uhr) wieder Neuheiten in der Fahrradbranche. Angemeldet seien 630 Aussteller aus 42 Ländern, sagte Eurobike-Projektleiter Dirk Heidrich bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der Messe. Zur Ausgabe der Fahrradmesse 2019 waren noch mehr als 1400 Aussteller angemeldet. Die Messe endet am 4. September.

Man sei angesichts der Pandemie "sehr zufrieden" mit der Resonanz, sagte der Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, Klaus Wellmann. Die Eurobike findet dieses Jahr zum vorerst letzten Mal am Bodensee statt: Im kommenden Jahr zieht die Messe nach Frankfurt.