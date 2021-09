DNP entwickelt Reflect Array zur Erweiterung des 5G-Abdeckungsbereichs

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP; TOKYO: 7912), hat ein Reflect Array entwickelt, das die in Mobilfunksystemen der fünften Generation (5G) verwendeten Millimeterwellen flexibel reflektiert, um den Abdeckungsbereich zu erweitern.

Image of Reflect Array (Graphic: Business Wire)

Im Vergleich zu herkömmlichen Metallreflektoren ist das neue Produkt in der Lage, Millimeterwellen gezielter zu reflektieren. Infolgedessen gibt es weniger Einschränkungen bei der Installation, was es ermöglicht, die Kommunikationsumgebung an Orten zu verbessern, an denen Funkwellen schwer zu erreichen sind, wie z. B. im Schatten von Gebäuden. Darüber hinaus bietet das neue Produkt überlegene Designmerkmale, die es ermöglichen, auf verschiedene Aspekte der Installationsumgebung zu reagieren.

Hintergrund

Die Funkwellen ab 24 GHz, die bei der Hochgeschwindigkeitskommunikation mit großer Kapazität von 5G verwendet werden, sind Milliwellen mit höherer Frequenz als die bei 4G verwendeten und behalten eine größere Informationskapazität bei. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch starke Geradheitseigenschaften und geringe Reichweite aus, was dazu führt, dass Funkwellen beispielsweise im Schatten von Gebäuden blockiert werden, was die Gewährleistung der Kommunikationsqualität erschwert. Auch beim Hinzufügen von Basisstationen und Relaisausrüstung zur Lösung dieses Problems treten neue Herausforderungen auf, wie hohe Kosten und die Schwierigkeit, Installationsraum zu sichern.

DNP hat sich der Herausforderung erneut gestellt, die unternehmenseigene Mikrofabrikationstechnologie genutzt und durch die Anwendung eines Originalkonzepts erfolgreich die Frequency Selection Reflection Layer, die vorbestimmte Frequenzbänder selektiv reflektiert, durch andere Funkwellen aber lediglich hindurchläuft, von der Reflective Direction Control Layer getrennt, einer speziellen dielektrischen Schicht, welche die Richtung der einfallenden und reflektierten Funkwellen bestimmt, um ein Reflect Array zu entwickeln, das die Kontrolle der Eigenschaften jeder Schicht erleichtert. Das neu entwickelte Produkt ist kostengünstiger als die Installation von Basisstationen und Relaisgeräten und benötigt keine Stromquelle. Es kann daher an verschiedenen Orten installiert werden, was zu erheblichen Verbesserungen in der 5G-Kommunikationsumgebung beiträgt.