AEVIS VICTORIA SA - Halbjahresergebnis 2021 - AEVIS kehrt im ersten Halbjahr 2021 in die Gewinnzone zurück - Umsatz und EBITDA steigen im Vergleich zu 2020

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte im ersten Halbjahr 2021 trotz des schwierigen Umfelds und der pandemiebedingten Einschränkungen im Segment Hospitality ermutigende Ergebnisse. Der Gesamtumsatz stieg um 18.2% auf CHF 409.8 Millionen, der EBITDAR verbesserte sich deutlich von CHF 38.3 Millionen auf CHF 84.0 Millionen und der Vorjahresverlust von CHF 14.1 wandelte sich in einen Reingewinn von CHF 14.3 Millionen. Die Bilanz von AEVIS wurde mit einem Anstieg des Eigenkapitals um mehr als CHF 100 Millionen und einem Rückgang der Nettoverschuldung von knapp CHF 70 Millionen deutlich gestärkt.

Das Geschäft von Swiss Medical Network normalisierte sich nach dem 45-tägigen Verbot elektiver Eingriffe im März 2020 schrittweise. Der Umsatz von Swiss Medical Network stieg im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 17.0%, wobei das organische Wachstum 15.9% betrug. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 übertraf das Niveau vor COVID (2019) um 10.1%, wovon 6.4% auf organisches Wachstum zurückzuführen sind.

Das Hotelgeschäft, das sich derzeit stabilisiert, war in der ersten Jahreshälfte aufgrund von Restaurantschliessungen und Reisebeschränkungen weiterhin stark beeinträchtigt, doch mit der Wiedereröffnung und allmählichen Zunahme der Aktivitäten wurde wieder mehr Personal eingestellt.

AEVIS wird die detaillierten Halbjahreszahlen und den Halbjahresbericht am 16. September 2021 publizieren.

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus Victoria‐Jungfrau AG, einer Hotelkette mit neun Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (30%), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie einem Immobiliensegment mit Liegenschaften im Hotelbereich; aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better‐aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert www.aevis.com.



