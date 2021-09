EQS Group-Ad-hoc: Bank Cler AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Nachhaltiges und profitables Wachstum: Bank Cler definiert Strategie bis 2025 (Ad hoc)



01.09.2021

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die zum Konzern BKB gehörende Bank Cler hat gemeinsam mit ihrem Mutterhaus Basler Kantonalbank die Strategie bis 2025 definiert. In der kommenden Strategieperiode 2022 bis 2025 wird die Bank Cler ihre Stärken weiter ausbauen: Sie setzt auf Nachhaltigkeit im Kundengeschäft und im operativen Betrieb, auf Partnerschaften und auf profitables Wachstum in den Kernmärkten sowie in attraktiven Nischen. Unterstützt wird das Wachstum von hoher Produktivität und tiefer Komplexität der Geschäftsmodelle. Die Bank Cler orientiert sich an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden und vereinfacht Angebot und Prozesse spürbar. Sie beobachtet die Entwicklungen des Marktes und setzt sinnvolle Lösungen rasch und unkompliziert um, dies unter anderem auch in enger Zusammenarbeit mit Partnern. Der Erfolg der Strategie wird anhand ehrgeiziger Ziele gemessen. Wachstum im Kerngeschäft

Produktivität und Wachstum erachtet Verwaltungsratspräsident und Vorsitzender der Konzernleitung, Basil Heeb, im zu erwartenden wettbewerbsintensiven und herausfordernden Umfeld als zentrale Faktoren: «Unsere Strategie ist auf Wachstum im Kerngeschäft ausgerichtet. Wir fokussieren in den kommenden Jahren bewusst auf unsere Stärken und wollen hier klare Akzente setzen. Die Bank Cler konzentriert sich auf Wachstum im Privatkundengeschäft, im Private Banking und bei den Immobilienkunden in der gesamten Schweiz. Sie setzt auf einfache und modulare Produkte, eine umfassende und zielorientierte Beratung sowie eine Erhöhung des Selbstbedienungsgrades bei Produkten und Dienstleistungen. Hierbei steht das durchgehende Kundenerlebnis im Zentrum.» Seite 2 ► Seite 1 von 4



