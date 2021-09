CHANGZHOU, China, 1. September 2021 /PRNewswire/ -- Das State Key Laboratory of PV Science and Technology (SKL PVST) von Trina Solar hat bekannt gegeben, dass seine unternehmenseigene, hocheffiziente, seriengefertigte PERC-Solarzelle mit 210 mm × 210 mm für die großflächige gewerbliche Nutzung einen Wirkungsgrad von 23,56 % erreicht und damit einen neuen Rekord für monokristalline Silizium-PERC-Zellen vom Typ 210 P aufgestellt hat. Das ist vom National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Product Quality (CPVT) unabhängig bestätigt worden.

Die fortschrittlichen, 210 mm großen PERC-Zellen wurden in den Großserien-Fertigungslinien der F&E-Gruppe mit empfindlicher Geräte- und Prozessoptimierung unter Verwendung von industriell durchführbaren Fertigungsanlagen und -materialien hergestellt.