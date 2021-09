Instone Real Estate Group SE: Vorstandsverträge von Kruno Crepulja und Andreas Gräf vorzeitig verlängert - Umwandlung in eine SE vollzogen

- CEO und COO verlängern ihre Verträge für weitere vier Jahre bis Ende 2025

- Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Brendgen: "Mit der Bindung des erfolgreichen Managements stärken wir die Basis für das geplante Wachstum"

- Die auf der ordentlichen Hauptversammlung 2021 beschlossene Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft ist ab sofort wirksam

Essen, 1. September 2021: Im Zuge der am gestrigen Tage mit dem Eintrag ins Handelsregister vollzogenen Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea - SE) setzt der Aufsichtsrat der neuen Instone Real Estate Group SE ("Instone") auch ein klares Zeichen für Kontinuität in der Unternehmensführung: Das Gremium hat Kruno Crepulja, CEO und Vorstandsvorsitzender, sowie Andreas Gräf, COO und Vorstandsmitglied, vorzeitig für eine zweite Amtszeit bis zum 31. Dezember 2025 bestellt. Die Laufzeit der bisherigen Verträge der beiden seit 2017 amtierenden Vorstände hätte am 31. Dezember dieses Jahres geendet. Dr. Foruhar Madjlessi ist als CFO des im SDAX notierten Wohnentwicklers zudem bis zum 31. Dezember 2022 bestellt.

"Wir freuen uns sehr, Kruno Crepulja und Andreas Gräf für weitere vier Jahre an unser Unternehmen binden zu können. Gemeinsam mit Dr. Foruhar Madjlessi sowie der gesamten hochmotivierten Mannschaft haben sie dem Geschäftsmodell von Instone hervorragende Wachstumsperspektiven verschafft. Es ist eine sehr gute Nachricht, dass wir diesen erfolgreichen Weg mit einem bewährten Führungsteam weitergehen können", bekräftigt der Instone-Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Brendgen.